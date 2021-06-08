"Чей-то подарок на день рождения": в национальном парке из Байкала выловили связку воздушных шаров. Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

Государственные инспектора Забайкальского национального парка обнаружили плывущий в Байкале, чей то подарок на день рождения. Сотрудники заповедника напомнили, чем опасен запуск гелиевых шаров для природы. Об этом сообщили в официальном аккаунте в "Инстаграм" ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

- Воздушный шар из латекса радует нас около пяти минут, а разлагается не менее четырех лет. И то не полностью: куски остаются лежать на земле и в воде, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей. Нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их в опасных для жизни количествах. От блокирующих пищевод кусков латекса, гибнут не только рыбы, но и сухопутные животные, - рассказали в соцсети представители "Заповедного Подлеморья".

Они отметили, что воздушные шары из фольги не разлагаются вообще. Из-за чего чаще всего они застревают в ветках деревьев или в высоковольтных проводах и могут стать причиной коротких замыканий и пожаров.

Кроме того, гелий — невозобновляемый природный газ, который также используется в науке, медицине и других областях. И лучше использовать его там, а не ради минутного развлечения.

Сегодня массовый запуск воздушных шаров с гелием уже запрещен некоторых штатах США, а также в нескольких городах Австралии.