Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще восемь человек, инфицированных COVID-19, скончались в Приангарье. Корониавирус стал причиной смерти 7 из них, еще один зараженный умер от другой тяжелой болезни. Всего новая коронавирусная инфекция унесла жизни 2622 подцепивших заражу, умерли от иных заболеваний еще 283 с таким же диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

- За сутки в регионе выявили 112 новых случаев заражения, - отмечают специалисты. – Таким образом, количество случаев заражения в Иркутской области 9 июня достигло 70 981.

За это же время в Приангарье от COVID-19 вылечили 68 977 человек, за сутки плюс 114. В ковидных госпиталях медики борются за жизнь и здоровье 1528 пациентов.

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