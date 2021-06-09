19 территорий благоустроят в Иркутске в 2022 году

В областном центре появится еще больше уютных и красивых скверов и парков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В следующем году Иркутск продолжит хорошеть. По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 19 парков, скверов и улиц.

- Все территории, которые были представлены в рейтинговом голосовании для благоустройства в следующем году, важны для города и иркутян, - отметил мэр областного центра Руслан Болотов. - Жители активно включились в процесс голосования, и мы обязаны привести в порядок не только шесть территорий, получивших наибольшее количество голосов, но и все остальные.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая иркутяне выбирали общественные пространства, которые, на их взгляд, надо привести в порядок в первую очередь. Проголосовали больше 53 тысяч горожан, благодаря чему областной центр попал в топ-20 городов и сел по общему числу голосов во всероссийском рейтинге (всего в нем значится 1400 населенных пунктов).

Итак, больше всего иркутяне ждут, когда благоустроят северную часть острова Юность, дендропарк в Академгородке, рощу на Синюшиной Горе, парк Комсомольский, улицу Розы Люксембург в районе остановки «Школьная» и берег реки Ушаковка. Посмотреть, как будут выглядеть эти территории, можно на платформе: za.gorodsreda.ru.

Напомним, с 2017 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске появилось 45 благоустроенных скверов, парков, улиц. Планы на этот год - создать еще 17 уютных мест, работа уже началась.

КОНКРЕТНО

Что еще обновят

улица Нижняя Набережная (2 этап)

Русско-Амурский мемориальный комплекс

Улица Карла Маркса

Парк Комсомольский

Улица Трактовая

Падь Долгая (2 этап)

Сквер перед бассейном «Изумруд»

Курсантский сквер по улице Советская 176 (2 этап)

Сквер «Аистенок» (на пересечении улиц Байкальская и Советская)

Сквер в районе Маршала Конева, 44

Сквер в районе дома №1а по улице Волконского

Лесопарковая зона микрорайона Зеленый

Площадь Декабристов

Сквер в районе домов по адресу микрорайон Топкинский, 38-48