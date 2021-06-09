25 памятников участникам Великой Отечественной войны восстановят на Русско-Амурском кладбище в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

На Русско-Амурском кладбище в областном центре приведут в порядок мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. В этом году здесь отремонтируют 25 памятников.

- Мы начали проводить эти важные работы в прошлом году, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов. - К 75-й годовщине Победы было восстановлено 16 памятников и 310 надгробных плит, обновлена центральная стела. В этом году реконструкция продолжится. Программа рассчитана на пять лет.

В будущем зону благоустроят комплексно. Ее планируют оградить и установить камеры видеонаблюдения. А также намерены следить, чтобы горожане не выгуливали там домашних питомцев - для этого мэр поручил комитету по управлению Октябрьским округом вместе с правоохранителями проводить рейды.

"Русско-Амурский мемориальный комплекс" вошел в число пространств, которые планируют обновить в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Согласно проекту, там, в том числе, обустроят пешеходные тропинки, вымощенные плиткой.

Отметим, что памятные места в Иркутске реставрируют по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Составлен список памятников и захоронений, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Так, в 2022 году отремонтируют еще 37 воинских могил.