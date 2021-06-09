Семьи с детьми и жители сёл: кто чаще всего оказывается за чертой бедности в России, рассказали специалисты

в России в 2021 году черта бедности составляет 44,2% медианного дохода. Фото: Александр ГЛУЗ

Почему Россию нельзя назвать бедной страной, кто чаще остальных попадает в категорию бедных и почему дети - лучшая инвестиция. Об этом и многом другом в интервью ИА NEWS.ru рассказала проректор НИУ «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова.

— Если мы говорим о России с точки зрения всего мирового контекста, не только европейского (потому что в Европе сконцентрирована наиболее обеспеченная часть человеческого общества), то нельзя сказать, что мы бедная страна. С точки зрения бедности мы страна серединная как по численности бедных, так и по щедрости стандарта бедности. Например, в 2019 году, согласно официальной линии бедности, устанавливаемой на уровне стоимости величины прожиточного минимума, к бедным относились 12,3% населения, - рассказала Овчарова.

Также специалист рассказала, что существуют устойчивые причины бедности, однако они постоянно меняются. Семьи с детьми и жители сел имеют более высокие риски приобрести статус "бедного населения". Это касается и семей, где количество детей сочетается с количеством пенсионеров, либо один из родителей безработный.Не трудоустроенные люди попадают в категорию "бедных" чаще остальных. Интересный факт - реже всех там оказываются пенсионеры.

Также прослеживается соотношение роста доходов и рождаемости. Если у населения падает уровень заработка и нет стабильности, то люди реже думают о рождении детей. Но демографический рост зависит не только от доходов. Количество детей зависит от того, сколько женщин в репродуктивном возрасте.

Вместе с тем учёные уже давно доказали, что самые эффективные инвестиции — это инвестиции в свое чадо. Чем раньше вы начнете вкладывать в ребенка, тем успешнее он будет на рынке труда в будущем.

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