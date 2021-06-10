Прогноз погоды в Иркутске: 10 июня ветер до 12 м/с Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 10 июня обещает нам переменную облачность и отсутствие осадков. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в Иркутске тепло до +24…+26, - рассказывают синоптики. – Ветер сегодня дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, в течение дня он сменит направление на северо-западный и усилится до 7-12 м/с.

По данным Яндекса, в областном центре атмосферное давление 10 июня составляет 718 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашей регионе – вариант нормы.

Что касается прогноза метеорологов о погоде в Иркутской области, в регионе продолжаются дожди, в отдельных территориях – грозы. Ветер в Приангарье «гуляет» северо-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут по области +23…+28, но если облачность будет сильная, выше +18 ждать не стоит.

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