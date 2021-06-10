Выставка с шлемами виртуальной реальности позволит заглянуть в глубины Байкала

Познакомить с тайнами байкальских глубин обещают всех желающих. Фото: Сергея ДИДОРЕНКО, предоставлено Байкальский музей ИНЦ СО РАН

В Байкальском музее полным ходом идет подготовка к воплощению в жизнь красивого научно-просветительского проекта, который получил название «Тайны байкальских глубин. Загадки биоразнообразия». Познакомить с тайнами байкальских глубин обещают всех желающих. При этом не нужно будет иметь навыки опытного дайвера и погружаться на дно всемирно известного озера. Для этого гостям музея нужно будет всего лишь надеть на голову шлем виртуальной реальности. Кадры для фильма будут сняты этим летом.

- Подводные съемки при помощи камеры с углом обзора в 360 градусов на Байкале до этого никогда не проводились, - рассказывает научный сотрудник Байкальского музея ИНЦ СО РАН Анна Этингова. – Для создания фильма выбрано несколько локаций, таких как подводный академический хребет, который делит Байкал на северную и центральную котловину, камеру опустим на дно в районе Ушканьих островов, в районе КБЖД – там также уникальные подводные склоны, вблизи восточной части острова Ольхон и так далее.

Однако не только подводные пейзажи хотят показать ученые, а существ обитающих там. А их в водоеме такое невероятное количество! Байкал занимает первое место в мире среди озер по разнообразию живых организмов. При этом самое большое животное здесь, конечно, одно - это нерпа, но его, так или иначе, видели все, а вот обитателей глубин…

- Мы покажем рачков – гаммарусов, планарий, моллюсков, байкальских бычков – только их у нас числится 33 вида, - говорит Анна Альбертовна. – Благодаря шлемам виртуальной реальности при просмотре создастся ощущение, что вы находитесь сейчас в водах озера и наблюдаете за его обитателями, за их жизнью своими глазами. Снимать видео будет опытный оператор, дайвер Кирилл Иванов.

Продолжительность нахождения в виртуальной реальности для посетителей будет примерно 10-15 минут, одновременно его смогут смотреть 15 человек, так что возможны групповые экскурсии. Фильм закончат к весне. К этому же времени на стенах музея разместят четыре десятка фотографий миниатюрных байкальских обитателей, снятых крупным планом Сергеем Дидоренко.

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