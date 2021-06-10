Бегемоты, жонглеры, эквилибристы: премьера шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» состоится в Иркутске 12 июня

Премьерный показ шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» состоится в Иркутске 12 июня. Фото: предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит в Иркутске уникальное цирковое шоу с участием акробатов на мачте и джамперах, эквилибристов на рейнских колесах, жокеев, жонглеров на моноциклах, воздушных гимнастов, балета и, конечно, клоунов.

- «Песчаная сказка» - это тематический спектакль с единым сюжетом, а каждый номер – это целая история, в которой оживают загадочные герои и образы, - говорят организаторы грандиозного шоу.

На создание циркового спектакля у артистов ушло полгода. Продумано все до мелочей: даже во время рассадки зрителей в зале уже звучит восточная музыка, повсюду антураж Востока, что сразу погружает зрителя в сказку.

- Главный герой шоу – клоун Константин Асташов – он во время представления попадает в восточную сказку и на протяжении всего спектакля путешествует по разным мирам в поисках своей любимой жены, - приоткрывают завесу ведущая артистка шоу Екатерина Запашная. – История это будет интересна и детям и взрослым.

Продолжительность действия два с половиной часа. Изюминкой шоу станут дрессированные гиппопотамы – две девочки и один мальчик. Под чутким руководством дрессировщика, народного артиста России Тофика Ахундова они поразят иркутян своими талантами. Опыт выступления у полуторатонных артистов уже не малый.

- Гиппопотамы мои 2006 года рождения, со мной выступают они с 2008-го, - рассказывает Тофик Ахундинов.

Нигде в мире больше нет номера с тремя дрессированными бегемотами. Фото: предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Это единственный в мире номер с тремя дрессированными бегемотами, при этом они не просто показывают себя публики, но и выполняют удивительные трюки! Эти гиганты даже умеют кувыркаться! Чтобы увидеть все их таланты, а также мастерство остальных участников шоу – занимайте свое место в зрительной зале. Гастроли этого цирка продлятся всего месяц – до 11 июля. После Шоу Гии Эрадзе отправится во Владивосток.

КОНКРЕТНО

Премьерные представления в Иркутском цирке состоятся:

12 июня (суббота) в 17:00;

13 июня (воскресенье) в 15:00;

14 июня (понедельник) в 15:00.