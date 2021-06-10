Есть вопросы? Звоните! Контакт-центр сетей «Слата» и «ХлебСоль» уже год принимает обращения

Фото: ООО «Маяк»

Ровно год назад в торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» начал работу контакт-центр для повышения уровня обслуживания клиентов и качественной обратной связи. Предпочтения со временем меняются, и «Слате» важно слышать, чего желает покупатель, всем ли доволен, о каких новшествах в магазинах мечтает.

Контакт-центр принимает обращения из 330 магазинов, которые находятся в Приангарье и в Забайкалье. В месяц поступает около 7 тысяч звонков, и 88% из них получают высшую отметку от клиентов. Возможность позвонить и оперативно решить вопрос - именно то, что год назад сеть стремилась дать своим покупателям.

- Операторы консультируют о наличии и характеристиках товара, акциях и специальных предложениях, местонахождении ближайших магазинов и режиме работы, решают вопросы, связанные с обслуживанием, помогают воспользоваться картой лояльности, - перечисляет руководитель контакт-центра сетей «Слата» и «ХлебСоль» Александра Пашковская.

Отметим, что на голосовые каналы в мае приходится 35% всех обращений, также стабильно увеличивается использование чата на сайте и в соцсетях.

Контакт-центр ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» работает без выходных с 08.00 до 23.00. Для контроля качества обслуживания вызовы и разговоры покупателей могут записываться. Телефон для Иркутской области: 8 (3952) 48-08-01.