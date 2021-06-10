Иркутяне самовольно построили гараж на территории ТЮЗа, приставы проконтролировали его снос

Иркутяне построили гараж на территории ТЮЗа, приставы проконтролировали его снос Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Судебные приставы Иркутска проконтролировали демонтаж гаража на территории Театра юного зрителя им. А. Вампилова. Постройка эта была самовольной. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- Освободить земельный участок путем демонтажа металлического гаража постановил Кировский районный суд города Иркутска, - отмечают приставы. – Судья обязал двух граждан, которые ранее являлись супругами, убрать постройку, занимавшую 20,4 квадратных метров территории Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова.

Однако экс-супруги так и не убрали гараж в срок, установленный законом. Так был составлен административный протокол по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Мужчине и женщине назначили по 1000 рублей штрафа, также каждый должен будет выплатить по 5 тысяч исполнительского сбора. Только после таких принудительных мер, иркутяне освободили земли театра.

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