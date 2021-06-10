Пьяный лихач после погони бросил машину и пытался сбежать от инспекторов ГИБДД в Иркутске. Фото: МВД Медиа

В центре Иркутска сотрудники ГИБДД накануне заметили неадекватно ведущего машину водителя. Он резко ускорялся, совершал опасные маневры. Когда полицейские попросили остановить автомобиль, мужчина резко нажал на газ и принялся удирать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области на портале МВД Медиа.

- Во время погони мужчина нарушал правила ПДД: проехал на красный цвет светофора, выезжал на полосу встречного движения, - рассказывают полицейские.

Погоня закончилась уже в Иркутском районе. На трассе автомобилист сначала остановился, но когда инспектор открыл дверь его иномарки, снова нажал на газ. Но в скором времени нарушитель не справился с управлением, наехал на неровность на обочине и остановился. В этот момент его и задержали.

- У 28-летнего жителя Иркутска, управлявшего иномаркой, имелись внешние признаки опьянения, но от прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался, - рассказывают сотрудники ГИБДД.

Составлен ряд протоколов, в том числе за отказ от мед. освидетельствования, за отказ остановиться по требованию сотрудников ДПС, проезд на запрещающий сигнал светофора. К тому же у автомобилиста не было ни полиса ОСАГО, ни водительского удостоверения.

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