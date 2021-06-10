Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области превысило 71 000 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области превысило 71 тысячу. По данным оперативного штаба региона, на 10 июня количество выявленных случаев инфицирования равно 71 099.

За сутки положительные результаты тестов пришли еще 118 жителям региона. За это же время в Приангарье от COVID-19 вылечили уже 69 093 заразившихся, за минувшие 24 часа в числе выздоровевших оказались 116 человек.

В больницах Иркутской области 10 числа под постоянным присмотром медиков находится 1601 пациент. Увы, летальные исходы все еще имеют место быть. Сегодня стало известно о смерти еще 7 человек. С начала распространения COVID-19 в регионе инфекция унесла жизни 2629 человек. Еще 283 заразившихся умерли от иных болезней.

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