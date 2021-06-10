18,6 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Иркутскую область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18,6 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Иркутскую область 10 июня. А днем ранее отгрузили еще 4,8 тысячи доз. Их распределяют в разные уголки региона.

- Уровень распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией растет, поэтому призываю в очередной раз жителей региона поставить прививку, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - На сегодняшний день это самый эффективный способ защитить себя и своих близких.

Глава региона подписал распоряжение о том, чтобы сотрудникам исполнительных органов госвласти и госучреждений давали выходной на вакцинацию, а если нужно, то отпускали на два дня. При этом заработок сохраняется.Те же рекомендации - мэрам, начальникам муниципальных учреждений и руководителям коммерческих фирм.

Напомним, прививки делают в 89 пунктах в 54 медучреждениях региона, а также в 21 мобильном пункте.

Так, бригады работают в торговых центрах Иркутска - "Новом" и "Юбилейном". С 15 июня вакцинироваться от коронавируса можно будет и в "Яркомолле" каждый день с 14 до 20 часов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

330 тысяч доз вакцины поступило в Приангарье.

290,9 тысячи жителей региона привиты первым компонентом.

225 тысяч сибиряков прошли полный курс иммунизации.