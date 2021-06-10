Закон о поддержке сельского хозяйства разрабатывают в ЗС Иркутской области

В ЗС приступили к разработке закона о поддержке сельского хозяйства.

Депутаты Законодательного Собрания приступили к разработке закона о поддержке сельского хозяйства в Иркутской области. Заседание временной рабочей группы, которую возглавил председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов, состоялось 9 июня.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров отметил, что в связи с экономическими сложностями, вызванными пандемией, сельское хозяйство, как стратегически важная отрасль, нуждается в поддержке. Необходимо сохранить финансирование сельхозпредприятий.

Кроме того, депутат Степан Франтенко предложил закрепить норматив отчислений из бюджета региона на развитие агропромышленного комплекса, а также не ограничивать меры поддержки в зависимости от форм собственности и категорий предприятия.

Дальнейшая работа над законодательной инициативой продолжится в нескольких направлениях – животноводство, растениеводство, техническая модернизация, кадровые вопросы, переработка продукции.