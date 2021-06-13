Сезон в трех детских лагерях завершился досрочно из-за коронавируса в Иркутской области Фото: Архив "КП"

Положительные результаты тестов на коронавирус выявили у нескольких работников в трех детских лагерях Приангарья. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он рассказал, что, несмотря на соблюдение всех профилактических мер – анализы перед заездом, запрет на посещение лагерей родителями, в двух лагерях в Ангарском городском округе коронавирус был выявлен у нескольких работников и одного вожатого.

Сезоны отдыха, таким образом, завершены дострочно. В одном из учреждений уже началась дезинфекиция, к следующему заезду ребят лагерь планирует возобновить работу.

В частном лагере на Байкале при проверке сначала обнаружили, что вместо 105 детей на отдых заехали 180. Сначала устраняли это нарушение, а после выяснилось, что у трех работников выявлен COVID-19.

- Роспотребнадзор выдал предписание направить детей по домам. Вывозить их начнут в понедельник, подытожил глава региона.

ЦИФРЫ

714 оздоровительных лагерей работаю в регионе;

51800 детей там отдыхают.

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