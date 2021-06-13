Водителей просят снижать скорость на 55-57 км Байкальского тракта из-за миграции косуль Фото: Виктор Гусейнов

Сотрудники Заповедного Прибайкалья просят автомобилистов быть внимательными на участке с 55 по 57 километры Байкальского тракта. Причина – миграция косуль.

- Пожалуйста, снижайте скорость и будьте готовыми к появлению животных на проезжей части, - говорят специалисты. – Помните, что если при столкновении с животным водитель не остановился, не вызвал ГИБДД, а скрылся с места ДТП, то его действия подпадают под санкции КоАП ч.2 ст. 12.27 «Лишение права управления до 1,5 лет и арест на 15 суток».

К тому же уничтожение одной косули оценивается в сумму от 40 тысяч до 280 тысяч рублей. Поэтому, чтобы избежать ДТП и гибель животного, лучше замедлить скорость на данном участке дороги.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Миграция косуль начинается в регионе ежегодно в начале лета. Десятки парнокопытных устремляются с левого берега Ангары на правый, пересекают Байкальский тракт. Сотрудники нацпарка в это время осуществляют патрулирование береговой линии, чтобы уберечь косуль от браконьеров или нападения бездомных собак.

- Нами также направлены обращения с просьбой о содействии в МЧС, ГИМС, МВД, а также заявка на отлов безнадзорных собак в населенных пунктах Листвянского муниципального образования, - отмечают инспекторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08