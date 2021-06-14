Иркутская область на первом месте в стране по площади лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Едва наступило лето, в регионе снова разбушевались лесные пожары. Всего, по данным на 14 июня, в Иркутской области горит больше 35 тысяч гектаров тайги – авиалесоохрана сообщает, что по этому показателю наш регион вышел на первое место в стране. В основном, полыхает на севере региона - в Катангском, Усть-Илимском и Усть-Кутском, а также Усть-Удинском районах.

- Обстановка с лесными пожарами сложная, однако угрозы для населенных пунктов нет, - отметил начальник ГУ МЧС по Иркутской области полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко. - Самый крупный пожар в настоящее время действует в Катангском районе, к его ликвидации привлечены 166 человек и 15 единиц техники, в том числе авиация МЧС России.

Напомним, 13 июня на помощь в наш регион прилетел самолет Ил-76 МЧС России. Он за четыре раза слил 84 тонны воды на большой пожар в Катангском районе, где горело 30 тысяч гектаров леса. Там же работали два вертолета Ми-8 МЧС России.

Борются с огнем и в других точках.

- Потушено два новых пожара в Бодайбинском и Тайшетском районах на общей площади 9,3 га, - рассказали в правительстве региона. - Из ранее зарегистрированных потушено семь точек: по две в Усть-Илимском и Чунском районах, по одной в Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Братском районах на общей площади 453,7 га.

Кроме того, в Усть-Кутском, Киренском и Усть-Илимском районах огонь, охвативший 1400 га леса, удалось «взять в кольцо».

Сейчас с пламенем по всему региону сражаются 413 человек и 68 машин. От министерства лесного комплекса подключились 10 воздушных судов.

- Пожароопасность в лесах Иркутской области продолжает расти, - предупреждают в ГУ МЧС по региону. - 14 июня местами в северных и южных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Выходить в тайгу сибирякам запрещено, действует особый режим. Тем более, специалисты отмечают, что в новых ЧП, в основном, виноваты местные жители - четыре пожара произошли из-за них, и только один - из-за грозы.

Добавим, что утром 14 июня в Приангарье нет задымления в городах и поселках. Высокого загрязнения атмосферного воздуха и тем более превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода также, по словам спасателей, нигде не наблюдается.