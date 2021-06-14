116 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за прошедшие сутки зафиксировали еще 116 заражений коронавирусом. Общее число заболевших за пандемию достигло 71555 человек.

- В том числе госпитализировано 2118 (+81), выздоровело 69 471 (+58), - сообщает оперативный штаб региона. - Умерло 2656 (+7), Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 286.

Больше всего заболевших за сутки - в Иркутске, где диагноз коронавирус услышали еще 43 пациента. По общему числу зараженных в антилидерах - также областной центр. Инфекцию там подхватили за время пандемии 25832 горожанина.

В больницах увеличивают число коек для больных COVID-19. Кроме того, в регионе продолжается вакцинация. По иммунизации также на первой позиции Иркутск, где первым компонентом уже привиты 95103 человек, двумя - 76569 местных жителей.