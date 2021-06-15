35-летний житель Иркутска задержан за поставку наркотиков в Усть-Кут Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нигде не работал, при этом ездил на тонированном внедорожнике. Спецназовцы вместе с Управлением контролю за оборотом наркотиков и следователями регионального МВД накануне задержали 35-летнего жителя Иркутска, подозреваемого в поставке наркотиков в город Усть-Кут. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Лидером группы был именно 35-летний мужчина, в Усть-Куте у него было двое подельников 33 и 37 лет, - отмечают полицейские. – Посылки с наркотиками в другой город иркутянин отправлял с водителями автобусов и маршруток.

Подельники распространяли запрещенные вещества при помощи тайников-закладок. Наркотики были обнаружены и изъяты у них во время обысков. У организатора также были найден пакет с «товаром», а также семь банковских карт, сотовые телефоны и сим-карты.

Все трое сейчас находятся под арестом. Расследование уголовных дел по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…» продолжается.

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