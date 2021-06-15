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Общество15 июня 2021 5:22

После ареста на 10 суток житель Братска оплатил ущерб от кражи коз

Мужчина должен еще выплатить 59 тысяч за штрафы ГИБДД
Мария КНЯЗЕВА
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После ареста на 10 суток житель Братска оплатил ущерб от кражи коз

После ареста на 10 суток житель Братска оплатил ущерб от кражи коз

Фото: Архив "КП"

Житель Братска погряз в долгах. Он не оплатил двум землячкам ущерб от кражи скота, а также накопил 75 штрафов ГИБДД. Общая сумма долга составила 110 тысяч рублей. Часть суммы он оплатил накануне после ареста на 10 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- После того, как братчанин не выплатил долг в срок для добровольного погашения задолженности были составлены административные протоколы по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», - отмечают специалисты. – Кроме того, у мужчины имелся условный срок, было направлено ходатайство об отмене условного осуждения.

В суде жителя Братска приговорили к 10 суткам ареста и продлили условный срок продлили еще на месяц. Не на шутку испугавшись последствий, которые могут грозить, если долги в очередной раз не будут уплачены, неплательщик выплатил 41 тысячу рублей двум женщинам, у которых украл коз, а также 10 тысяч за штрафы ГИБДД.

- Оставшуюся сумму задолженности в размере 59 тысяч рублей гражданин обязался оплатить в самое ближайшее время, - отмечают сотрудники УФССП России по Иркутской области.

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