В «Слатакиаде» в Иркутске приняли участие 700 сотрудников компании

«Слата» в 20-й раз провела спортивное мероприятие, к которому впервые присоединились партнеры и друзья. Фото: ООО "Маяк"

«Слата» организовала для сотрудников 20-ю, юбилейную «Слатакиаду». Участниками мероприятия стали более 700 человек - работники сети супермаркетов «Слата» и «ХлебСоль», а также впервые приглашенные представители компаний-партеров.

«Слатакиада» состоялась 12 июня в деревне Бурдаковке Иркутского района на территории детского лагеря подшефной школы-интерната. Весь день 20 команд участвовали в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Все команды получили подарки от партнеров компании. Победителям и призерам вручили денежные сертификаты. Абсолютный лидер по итогам «Слатакиады» - команда «Адреналин» - приняла решение передать денежный выигрыш девочке с хромосомным заболеванием на очередной курс реабилитации.

- Это решение трогает до глубины души и позволяет еще раз убедиться, что участники «Слатакиады» очень отзывчивые люди, готовые посвятить победу другому человеку, - сказала руководитель по корпоративной культуре компании «Слата» Ольга Дюжакова.

Отметим, что «Слатакиада» стала успешным примером корпоративного тимбилдинга. Проводится ежегодно, начиная с 2001 года.

Фото: ООО "Маяк"

- Двадцать лет назад я предложил создать для тогда еще небольшой компании объединяющее мероприятие, в котором можно совместить отдых, общение и соревнования, - прокомментировал председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. - Сегодня это масштабное и зрелищное событие. Уверен, что в будущем мы будем проводить его еще в большем составе.