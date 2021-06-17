Игорь Кобзев: Ликвидация отходов Усольехимпрома ведется при содействии научного сообщества

Игорь Кобзев и Александр Сергеев оценили работы по ликвидации экологического вреда на Усольехимпроме.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев прибыл в Иркутскую область, чтобы посетить промплощадку бывшего предприятия Усольехимпром. Предприятие Госкорпорации «Росатом» - «Федеральный экологический оператор», ведет сегодня здесь работы по ликвидации вредных отходов. На данный момент завершаются мероприятия, которые сняли самые большие экологические риски - перезатарены емкости с опасными веществами, ликвидирован цех ртутного электролиза, а также 12 скважин и нефтяная линза. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Александр Сергеев оценили эти работы.

- Сейчас на этой площадке мы можем уже говорить не только о решении экологических проблем, но и о дальнейшем ее экономическом развитии. И на всех этапах должно быть научное сопровождение, - сказал Игорь Кобзев и поблагодарил главу Российской академии наук за содействие.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев рассказал, что помимо первоочередных задач по ликвидации самых опасных отходов, сегодня ведется разработка комплексного проекта рекультивации всей территории Усольехимпрома. Проектная документация по рекультивации уже на финальной стадии.

- Важно и социально-экономическое развитие Усолье-Сибирского, которое связано с созданием экотехнопарка по переработке промышленных отходов. Этот проект проходит государственную экологическую экспертизу, ранее прошли общественные слушания, - добавил Андрей Лебедев.

Кстати, технические решения, которые войдут в проект рекультивации всей территории промплощадки, проходят экспертизу Российской академии наук.

- Это пилотный проект, который в дальнейшем можно будет тиражировать по стране, там, где также есть необходимость проведения рекультивации, - сказал Александр Сергеев. - У РАН с Росатомом подписано Соглашение, в соответствии с которым РАН выполняет экспертизу проектов компании, чтобы определиться с лучшими, максимально эффективными решениями.