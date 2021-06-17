Житель Эхирит-Булагатского района получил 2,9 года колонии за ложное сообщение о взрыве Фото: Евгения ГУСЕВА

36-летний житель Эхирит-Булагатского района позвонил в экстренные службы и сказал, что в местно пожарной части произойдет взрыв. Людей эвакуировали, здание осмотрели на предмет взрывных устройств, последних найдено не было. Сообщившего о ложном минировании разыскали сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Следствие выяснило, что в момент звонка в ноябре 2019 года мужчина был пьян, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, в декабре 2019-го он попал в ДТП также будучи нетрезвым. Сел за руль чужой машину, припаркованной у одного из домов в поселке Усть-Ордынский. Стоит отметить, что ранее сибиряк уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения.

– Накануне прошли заседания в районном суде, - отмечают специалисты. - Подсудимого признали виновным по двум статья «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве» и «Управление автомобилем в состоянии опьянения».

Осужденный отправился в колонию-поселение на 2 года и 9 месяцев.

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