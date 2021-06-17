В Иркутске из-за подтоплений более 400 участков в садоводствах организованы пункты временного размещения

Дорога превратилась в речку.

В прошлые выходные, да и в начале этой недели было холодно, дождливо. Осадков за половину июня выпало почти столько же, сколько обычно за весь месяц. В результате поднялся уровень грунтовых вод, и частично подтопило около 472 участка в садоводствах города. В Ленинском округе помощь уже потребовалась семейной паре. Муж и жена проживают в СНТ «Банковец». Людей доставили в школу №29, где развернули временный пункт.

- У обратившихся подтоплен земельный участок и дом, - рассказал начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Александр Тройнин. – Для них подготовили в школе спальные места, организовали бытовые удобства, предоставили трехразовое питание. Медицинской помощи им не требуется. Пока они находятся здесь, в безопасности, будем патрулировать их участок, чтобы избежать краж имущества и мародерства.

Самая сложная ситуация складывается в Правобережном округе. Вода продолжает прибывать В пунктах временного размещения готовы принять пострадавших. Сейчас на территории работает больше всего техники.

- Сотрудники «Иркусткавтодора» укладывают переливную трубу в СНТ «Автомобилист», а также водоотводные кюветы, - рассказал первый заместитель мэра Иркутска Антон Красношатнов. - Параллельно ведется работа в Ленинском округе. Там совместно с «Водоканалом» прокладываются водотоводные каналы выше мест подтоплений, чтобы увести пребывающую воду на другую территорию. По поручению Руслана Николаевича Болотова в СНТ выставлено два гидропоста. Всего на местах задействовано 20 единиц техники и более 60 человек.

Ранее мэр города принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в СНТ Ленинского и Правобережного округов.

- Ведется расчистка стоков, дренажной системы. Также мы запросили помощи у МЧС, чтобы нам выделили насосные станции. Уже несколько дней откачиваем грунтовые воды, чтобы снизить их уровень, - сказал Руслан Болотов.

Также заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области под председательством губернатора региона Игоря Кобзева 17 июня мэр выступит с докладом о текущей ситуации. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в круглосуточном режиме. Ситуацию держат на особом контроле. ЧС будет действовать пока не уйдет вода. Мониторинг ведут сотрудники МКУ Иркутска «Безопасный город», работает пять мобильных экипажей. Организовано и оповещение населения.

КОНКРЕТНО

Где объявлена «чрезвычайная ситуация»?

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