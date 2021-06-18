На БЦБК до октября очистят 70 тысяч кубометров воды в картах-накопителях

Губернатор Игорь Кобзев и Президент РАН Александр Сергеев посетили площадку БЦБК.

Игорь Кобзев и Александр Сергеев посетили проблемный объект - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Здесь накоплено колоссальное количество отходов.

- Наша первоочередная задача - обезопасить Байкал от возможного попадания надшламовых вод из карт-накопителей, - сказал губернатор. – К 1 июня смонтировано оборудование локальных очистных сооружений, оно готово к работе. Проведены эксперименты. Как только станут известны результаты лабораторных исследований, будет выбран алгоритм дальнейших действий.

Эти очистные, кстати, позволят очистить воду до значений выше, чем для воды рыбохозяйственного назначения. За сезон, до октября исполнитель работ, Росатом, планирует очистить 70 тыс. кубов воды.

Ученые из сибирского отделения также представили результаты анализа предложений по ликвидации накопленного вреда на Солзанском полигоне и щелокосодержащей жидкости.

- Коллеги из Росатома рассказали о технологиях, которые здесь уже применяются, и которые предполагают здесь применять в ближайшее время. Это современные технологии, которые позволяют очистить надшламовые воды до безопасных концентраций. А вот по шлам-лигнину на конкурсной основе рассматривается несколько технологий, их экспертизу будет проводить Российская академия наук, - сказал Александр Сергеев.

Планируется, что в этом году будет завершен проект по рекультивации площадки БЦБК. А потом начнутся непосредственно работы.