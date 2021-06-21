Иркутская область станет приоритетной в федеральном плане проведения лесоустройства

Иркутская область станет приоритетной территорией по лесоустройству.

Тема лесоустройства и развития лесного комплекса в целом стала основной на совещании с главами субъектов Сибири и Дальнего Востока. Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, чтобы регион был в приоритете при выполнении федерального плана проведения лесоустройства.

- Крайне важно решить проблему формирования новых лесосырьевых баз, - сообщил глава региона Игорь Кобзев. – Иркутская область войдет в приоритетные территории федерального проекта по лесоустройству. Это позволит эффективнее навести порядок в лесной отрасли, в частности, формировать участки для предоставления в аренду, в реализации масштабных инвестиционных проектов.

Федеральный план проведения лесоустройства начнет действовать в России с начала 2022 года. Его суть в том, что учтут территории, где интенсивно используются леса. И власти и лесопользователи будут владеть полной информацией о лесных ресурсах. Сегодня в Иркутской области действуют 1,2 тысячи предприятий лесопромышленного комплекса, которые заготавливают лес, обрабатывают древесину, работают в целлюлозно-бумажной промышленности. Основные потребители продукции - Китай, Южная Корея и Япония, а также Германия, Дания, страны СНГ, Бельгия.

- С 1 июля 2021 года все, кто работают с древесиной, обязаны вносить в информационную систему Рослесхоза данные, - напомнила Виктория Абрамченко. - Если необходимые сведения отсутствуют, или есть расхождения с реальными фактами, сделки с древесиной будут блокироваться. Правило вступит в силу уже в обязательном режиме с 1 января 2022 года.

Также еще одна мера декриминализации отрасли - запрет на нахождение лесозаготовительной техники в лесу без пдокументов, а также обязанность госучреждений реализовывать заготовленную древесину на биржевых торгах.