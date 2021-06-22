Погода в Иркутске: 22 июня синоптики рассказали, чего ждать в столице Приангарья

Погода в Иркутске: 22 июня синоптики поделились прогнозом в столице Приангарья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 22 июня ожидается облачная с прояснениями. Вероятно, в областном центре сегодня снова прольется дождь. Осадки будет небольшими. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Воздух в городе прогреется днем до +17…+19 градусов, - отмечают метеорологи. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, в Иркутске 22 июня атмосферное давление в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области предполагает 22 числа кратковременные дожди, грозы, ливни местами в центральных и верхнеленских районах. Днем в Приангарье до +19…+24. Если небо затянут облака, будет прохладней – до +10…+15. Теплее всего сегодня в северных и верхнеленских районах, там столбики уличных термометров покажут +25…+30, в низинах +17…+22.

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