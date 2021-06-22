Иркутский музтеатр покажет онлайн-концерт в День памяти и скорби 22 июня. Фото: Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского

Иркутский музыкальный театр в День памяти и скорби, 22 июня, покажет онлайн-концерт «Поклонимся великим тем годам».

- Трансляция записи выступления артистов пройдет на нашем официальном YouTube-канале с 10.00 22 июня и до 12.00 23 июня, время местное, - рассказывают в театре. - В концерте прозвучат известные песни о Великой Отечественной войне, ярко отражающие происходившие на фронте и в тылу события и воспевающие любовь к Родине, мужество, боевую дружбу и надежду на Победу.

22 июня 2021 года – 80-ая годовщина начала Великой Отечественной войны. Тогда, 80 лет назад - 22 июня 1941 года Германия начала войну с СССР. Эту скорбную дату долгое время в нашей стране предпочитали не выделять, слишком тяжелы были послевоенные воспоминания, но, разумеется, о дате этой никто не забывал. Днем памяти и скорби 22 июня стал в 1996 году.

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