11 человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 22 июня увеличилось на 153 заболевших. Общее число инфицированных с начала пандемии в нашем регионе составляет теперь 72 619. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- За последние 24 часа госпитализация потребовалась 167 зараженным, - отмечают специалисты. – Сегодня в коивдных госпиталях от COVID-19 лечат 3408 человек.

За сутки в регионе отрицательные результаты ПЦР-тестов получили 52 боровшихся с инфекцией. Всего в Приангарье переболели уже 69 949 гостей и жителей области. Увы, не все смогли справиться с заразой. Сегодня стало известно о смерти 11 человек от COVID-19. Всего Иркутская область потеряла уже 3011 человек: причиной смерти 2721 из них стал коронавирус, еще 290 с таким же диагнозом умерли от иных болезней.

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