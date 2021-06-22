Яков Сандаков объяснил причины резкого роста заболеваемости COVID-19 в Иркутске и Ангарске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Третья волна пандемии коронавируса началась в Иркутской области 5 июня 2021 года. Об этом на заседании депутатского штаба рассказал министр здравоохранения региона Яков Сандаков, сообщает "КП" - Иркутск. И если 5 июня на лечении в больницах находилось 1283 пациента и было 1617 коек, то уже к 22 июня - 3408 человек и 4102 мест в госпиталях.

-Свободный коечный фонд по области - 18, 6%, - отметил Яков Сандаков. -Но это в целом по региону. А основная часть госпитализированных - в иркутской агломерации. Здесь, в Иркутске, Шелехове и Ангарске развернуто 2307 мест, свободны на сегодня 108 коек. Большая часть из них - в Шелехове.

С чем это связано?

-Новый штамм вируса, который и породил третью волну, обладает более высокой заразностью и скоростью распространения, - уточнил он. - Это данные Минздрава России. Наличие тяжелых форм заболевания при этом штамме гораздо выше.

По его словам, 5 июня в больницах находилось 1285 человек, 15 июня – 2305, а 22 – 3408 человек. Коечный фонд вырос соответственно до 1617, 2842, 4102 штук. Сейчас в регионе свободно 18,6% коек. Но в агломерации – всего 108. В Иркутске и Шелехове сосредоточено наибольшее количество мест в инфекционных госпиталях – 2017.

Яков Сандаков связал третью волну с появлением новых штаммов вируса, которые распространяются с более высокой скоростью. Кроме того, тяжелых форм заболевания выше, чем при первых двух волнах.