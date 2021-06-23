181 случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки коронавирус подтвердился у 181 жителя региона. Об этом сообщает министерство здравоохранения Приангарья.

Таких цифр у нас не было с марта. Рост заболеваемости есть и темпы его ускоряются с каждым днем. О том, что это третья волна пандемии специалисты подтвердили еще на прошлой неделе. При этом отмечается, что сибиряки стали переносить COVID-19 еще тяжелее, чем раньше. Многим требуется госпитализация. За сутки в ковидные госпитали попали 125 человек. Сейчас в больницах 3533 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Общее число случаев инфицирования в Иркутской области возросло до 72 800. Радует, что большинство из них уже выздоровели – 69 993 (за сутки +44). Увы, но число летальных исходов снова увеличивается. Так, сегодня стало известно о смерти еще 12 человек от COVID-19. Всего регион за время пандемии потерял уже 3023 человек: причиной смерти коронавирус стал в 2733 случаях, еще 290 зараженных умерли от других тяжелых болезней.

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