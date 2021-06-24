Экс-главу Лесогорского МО приговорили к двум годам условно в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Экс-глава Лесогорского муниципального образования Чунского района осуждена за преступление по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- В суде установлено, что в 2014 году, занимая пост главы данного муниципального образования, осужденная подписала акты приемки выполненных работ по строительству корта, свидетельствующие о том, что работы выполнены в полном объеме на сумму более 4 миллионов рублей, - говорят следователи. – Однако, работы по контракту были выполнены частично, так подрядчику необоснованно были перечислены около 1.8 миллиона рублей.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также в течение двух лет она не сможет устраиваться на определенные должности.

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