Движение восстановлено на мосту, подмытом паводком в Тулунском районе. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

В Иркутской области восстановлено движение по трассе Вилюй. Рабочим удалось меньше, чем за сутки устранить проблемы, вызванные подмывом моста в Тулунском районе вблизи населенного пункта Гуран. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- Движение без ограничений по обеим полосам было открыто в два часа ночи, - отмечают специалисты. - Подтопленный мост через реку Большой Кокучей восстановлен.

Напомним, из-за обильных осадков река в районе 23 км автодороги «Вилюй» вышла на дорогу накануне, 24 июня. Уровень воды спал в течение нескольких часов, обнажив при этом проблему – подмыло мост. Спасатели оперативно ограничили проезд по данному участку транспорту весом более 5 тонн, было организовано реверсивное движение сотрудниками ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08