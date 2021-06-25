Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 5:50

Житель Иркутской области заплатил штраф ГИБДД, чтобы получить новое водительское удостоверение

Первое у него забрали за нарушение ПДД
Мария КНЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Иркутской области заплатил штраф ГИБДД, чтобы получить новое водительское удостоверение

Житель Иркутской области заплатил штраф ГИБДД, чтобы получить новое водительское удостоверение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе Иркутской области решил снова получить водительское удостоверение. Однако, завладеть заветным документом у сибиряка не получилось, так как он к тому моменту не выплатил штраф за нарушение ПДД, из-за которого он лишился предыдущего. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Приангарья.

Водительское удостоверение у мужчины забрали по суду, так как была доказана вина мужчины в нарушении закона по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». И был назначен штраф в размере 30 000 рублей.

- Гражданин от уплаты задолженности уклонялся, счетов в банке не имел, равно как и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, - отмечают приставы. – На прием он пришел сам, когда ему было отказано в получении нового водительского удостоверения.

Только после этого мужчина нашел необходимую сумму, выплатил штраф ГИБДД и снова стал автомобилистом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08