Житель Иркутской области заплатил штраф ГИБДД, чтобы получить новое водительское удостоверение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе Иркутской области решил снова получить водительское удостоверение. Однако, завладеть заветным документом у сибиряка не получилось, так как он к тому моменту не выплатил штраф за нарушение ПДД, из-за которого он лишился предыдущего. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Приангарья.

Водительское удостоверение у мужчины забрали по суду, так как была доказана вина мужчины в нарушении закона по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». И был назначен штраф в размере 30 000 рублей.

- Гражданин от уплаты задолженности уклонялся, счетов в банке не имел, равно как и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, - отмечают приставы. – На прием он пришел сам, когда ему было отказано в получении нового водительского удостоверения.

Только после этого мужчина нашел необходимую сумму, выплатил штраф ГИБДД и снова стал автомобилистом.

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