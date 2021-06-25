209 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июня составило 73 216. За минувшие сутки это число увеличилось на 209. Именно столько человек в регионе накануне получили положительные результаты ПЦР-тестов. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- В ковидных госпиталях сегодня медики лечат 3878, за сутки госпитализированы были 156 человек, - говорят специалисты.

Выздоровели еще 49 боровшихся с инфекцией. Всего в Приангарье переболели уже 70 095. Увы, сегодня стало известно, что еще 13 человек не смогли победить болезнь. COVID-19 унес жизни уже 2757 зараженных, еще 292 с таким же диагнозом умерли от иных болезней.

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