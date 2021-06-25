Педофила, надругавшегося над двумя мальчиками на стройке, задержали в Чите
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Чите задержали подозреваемого в сексуальном насилии над двумя мальчиками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
Преступление это произошло 21 июня в недостроенном здании на улице Токмакова. Накануне следователям вместе с полицейскими удалось получить улики, указывающие на причастность 30-летнего мужчины.
- Подозреваемый допрошен и задержан, - говорят следователи. – Опознание проходило в присутствии психологов. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Сегодня, 25 июня, в суде будет избрана мера пресечения для подозреваемого на время расследования уголовного дела, которое находится под контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.
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