Аршан закрыт для туристов: с 27 июня по 11 июля в Бурятии карантин. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии карантин. Объявления об этом везде. И работающие иркутяне, летом в выходные для которых есть два развлечения - рвануть поблизости на пикничок или, если есть чуть побольше времени, отправиться в пятницу вечером на выходные в Аршан, встревожены. С отдыхом на ближайшее время все?

- Открытые термальные бассейны приостанавливают работу с 27 июня по 11 июля, - сообщается в указе главы Бурятии.

Переводя на обычный язык, в Жемчуг ехать смысла нет никакого. Что касается самого Аршана, то доступ будет ограничен не только на побережье Байкала, но и на минеральные источники Тункинского и Кабанского районов. Кроме того, "диким" туристам, отправившимся на отдых в Бурятию, будет отказано в размещении и в гостиницах, и в гостевых домах. Исключение - только для тех, кто позаботился об отдыхе заранее, до 23 июня. И для организованных туристических групп. У каждого из таких отдыхающих должны быть и свежие данные ПЦР.

Конечно, есть большая вероятность, что хозяева домиков постараются правила нарушить. Но уже сформированы патрульные группы, задача которых - проверить это. Кроме того, неудобств будет достаточно. Работать будут только продуктовые магазины и кафе, но исключительно навынос. Обяжут соблюдать тотальный масочный режим ( везде, со штрафами).

Так что, если кто собрался на Аршан га выходные, в эти еще можно успеть. Потом просто не пустят.