Подростков в детских лагерях Иркутской области проверят на наркотики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оздоровительных лагерях Иркутской области начнут тестировать подростков на употребление наркотиков. Планируется, что такая работа станет частью региональной системы профилактики наркомании среди подростков. Об этом глава региона сообщил во время заседания под руководством министра МВД Владимира Колокольцева.

Правда, в этом году летом проверки пройдут только в трех детских лагерях. Впоследствии, когда пандемия коронавируса наконец отступит, обещано тестировать всех ребятишек. Это поможет обнаружить опасную тягу у ребенка на ранней стадии, когда привыкание еще не произошло.

Кроме того, дополнительные финансы направлены на то, чтобы провести подобные медосмотры наиболее тщательным образом во время учебного года в в Заларинском, Ангарском и Иркутском районах. Здесь наиболее тревожная ситуация.

При этом отмечается, что уровень употребления наркотиков в регионе снизился на восемь процентов, за последние пять лет снижение составило 37%. Сейчас Иркутская область наш по заболеваемости наркоманией занимает 25 место в России.