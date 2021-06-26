Гонки с полицией устроил в Ангарске 14-летний подросток на "Жигулях". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Настоящую погоню пришлось развернуть в Ангарске сотрудникам ГИБДД накануне днем, 25 июня. Водитель автомобиля «ВАЗ 2105», который сотрудники полиции попытались остановить днем на одной из городских улиц, неожиданно "ушел в отрыв", увеличив скорость. Об этом сообщают ГУ МВД по Иркутской области.

- Водитель неоднократно нарушал ПДД, создавая опасность для других участников дорожного движения. После непродолжительной погони полицейским удалось заблокировать транспортное средство и задержать лихача, - уточняют в полиции.

Погоня не была случайной. За рулем автомобиля оказался 14-летний подросток, причем пьяный. Конечно, "гонщик" никаких водительских прав не имел и не мог иметь. От освидетельствования он отказался.

Как оказалось, ангарский подросток уже не первый раз попадал в полицию и состоит на учете в ПДН, где и будет рассматриваться очередное ЧП. Машину отправили на арестплощадку.