Партия вакцины от коронавируса поступила в Иркутскую область. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне иркутяне заволновались. Записанным на прививку на пятницу, 25 июня, препарата уже не досталось. Перебои начались еще накануне. Тогда в минздраве пояснили, что дефицит связан с очень большим спросом, а "Спутник" ( прививают в основном им) поступает буквально с колес и распределяется из Москвы. И вот последние сообщения. в прививочные пункты региона распределили 24 тысячи доз вакцины. Оперативно в ближайшие часы препарат доставят в Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолья-Сибирское, Слюдянку, Саянск. Завтра вакцину начнут развозить в остальные районы.

- Темп вакцинации за прошедшую неделю вырос. Население активно приходит на иммунизацию от коронавирусной инфекции, поэтому в некоторых прививочных пунктах региона вакцина закончилась. Медицинские работники прививают и в выходные дни, выезжают на предприятия. В ближайшие дни еще ожидается поступление препарата порядка 27 тысяч доз, - отметил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

Всем тем, кому не досталось вакцины накануне ( но кто был записан и оставил телефон для связи) сообщат, что можно прийти в поликлиники и во сколько. Заново записываться необходимости нет. Как сообщается, первый укол вакцины уже сделали 345 тысяч жителей Иркутской области, второй- 264 тысячи.