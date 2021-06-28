Жителя Иркутской области будут судить за лесной пожар с ущербом в 2,7 миллиона рублей

Искра упала на сухую траву, когда житель Иркутской области резал трубу бензопилой Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники отдела дознания считают, что 38-летний житель Братского района устроил пожар в лесу, ущерб от которого составил 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар в Братском лесничестве вспыхнул 19 мая. В тот день, как удалось выяснить специалистам, мужчина резал трубу ручной «бензоболгаркой», которую смонтировал сам из бензопилы и специальной насадки. Делал он это вблизи от лесной дороги, от искр загорелась сухая трава и огонь распространился дальше в лес. Подозреваемого тогда задержали сотрудники ГУ МВД России по Приангарью.

- Мужчиной не были приняты меры к обеспечению пожарной безопасности, хотя он мог предвидеть, что из-за механических искр сухостой, находящийся в непосредственной близости, может вспыхнуть, - говорит заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Анисимов. - Преступная небрежность гражданина привела к уничтожению лесных культур - подроста и молодняка - на площади 14,8 гектаров.

Все необходимые доказательства вины сибиряка собраны, уголовное дело по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности, если оно причинило крупный ущерб» передано в суд. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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