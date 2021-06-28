Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июня 2021 4:27

Жителя Иркутской области будут судить за лесной пожар с ущербом в 2,7 миллиона рублей

Искра упала на сухую траву, когда он резал трубу бензопилой
Мария КНЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Искра упала на сухую траву, когда житель Иркутской области резал трубу бензопилой

Искра упала на сухую траву, когда житель Иркутской области резал трубу бензопилой

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники отдела дознания считают, что 38-летний житель Братского района устроил пожар в лесу, ущерб от которого составил 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар в Братском лесничестве вспыхнул 19 мая. В тот день, как удалось выяснить специалистам, мужчина резал трубу ручной «бензоболгаркой», которую смонтировал сам из бензопилы и специальной насадки. Делал он это вблизи от лесной дороги, от искр загорелась сухая трава и огонь распространился дальше в лес. Подозреваемого тогда задержали сотрудники ГУ МВД России по Приангарью.

- Мужчиной не были приняты меры к обеспечению пожарной безопасности, хотя он мог предвидеть, что из-за механических искр сухостой, находящийся в непосредственной близости, может вспыхнуть, - говорит заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Анисимов. - Преступная небрежность гражданина привела к уничтожению лесных культур - подроста и молодняка - на площади 14,8 гектаров.

Все необходимые доказательства вины сибиряка собраны, уголовное дело по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности, если оно причинило крупный ущерб» передано в суд. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08