17 новорожденных лечат от COVID в Ивано-Матренинской больнице Иркутска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 новорожденных лечат от COVID в Ивано-Матренинской больнице Иркутска. Для этого в лечебнице выделили специальное изолированное помещение, ведь не исключено, что малыши с таким диагнозом продолжат поступать из перинатальных центров Иркутска. Об этом в "Прямом эфире" рассказала заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.

-Дети получили вирус от своих инфицированных ковидом матерей, - сказала Валентина Вобликова. -С заболеванием новорожденных мы столкнулись впервые.

Что касается вакцинации, то все имеющиеся в распоряжении медиков препараты ( а в Иркутскую область поставляется преимущественно "Спутник"), рассчитаны на возраст старше 18 лет. Последнее распоряжение Минздрава дает возможность прививать и беременных женщин.

Также Валентина Вобликова отметила, что среди заболевших, а диагноз ежедневно ставится более чем 250 жителям Иркутской области, преобладают молодые люди 18-20 лет и 20-25 лет. Болеют они достаточно тяжело, в том числе и попадают в реанимацию. Этим новый, дельта-вирус, отличается от предыдущего варианта, который больше поражал пожилых людей.