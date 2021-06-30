Житель Иркутска устроил стрельбу во дворе дома после ссоры с женой Фото: Иван Макеев

Сотрудники полиции Иркутска накануне участвовали в операции «Перехват». Искали мужчину, устроившего стрельбу во дворе одного из домов в областном центре. Экипаж ГИБДД нашел подозреваемого в поселке Ново-Иркутский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Звонки с сообщением о стрельбе из припаркованного у дома на улице Лермонтова автомобиля «Мерседес-Бенц» поступили в полицию от нескольких очевидцев, - рассказывают в региональном МВД.

Экипаж ППС тут же выехал к месту, завидев полицейских, он решил скрыться, при этом врезавшись в машину сотрудников МВД. После этого и был объявлен план «Перехват». Когда 40-летнего мужчину нашли, от медицинского освидетельствования он отказался. Рассказал, что выстрелил в воздух после ссоры с женой. Никто не пострадал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - комментируют в МВД Приангарья. – Также составлено 4 административных протокола за нарушения ПДД.

Пистолет, который, кстати, травматический, у иркутянина изъяли.

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