Предприниматель в Иркутске собрал деньги у желавших получить практику за границей и растратил Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Подозревается предприниматель, который, по данным следствия, собрал примерно по 150 тысяч рублей у девяти человек, мечтавших отправиться для получения языковой практики за границу, и потратил их на собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Отмечается, что мужчина долгое время действительно помогал оформить визу, трудоустроиться в другой стране, чтобы изучающие иностранные языки могли получить практику, общаясь с носителями языка.

- В какой-то момент предприниматель, собрав деньги, приостановил свою деятельность, ссылаясь на различные обстоятельства, в том числе введение ограничительных мер на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, - рассказывают полицейские.

Проведенные сотрудниками МВД проверки установили, что полученные от клиентов средства иркутянин потратил на себя. Сейчас частично мужчина возместил ущерб. Однако, следователи считают, что пострадавших может быть больше.

- Если вы обращались в данную организацию и не получили результата, сообщите нам, - просят полицейские.

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