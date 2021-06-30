Иркутянин выплатил 690 тысяч рублей знакомому за сломанное в драке бедро Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выпили, подрались. Итогом драки двух знакомых стал перелом бедра у одного из оппонентов. Увечье серьезное, расценивается, как причинение тяжкого вреда здоровью. В суде признали, что оно к тому же было умышленным. Осужденный должен был выплатить пострадавшему 690 тысяч рублей. Однако сделал это только после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФСПП России по Иркутской области.

- К нам поступил исполнительный лист о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 690 000 рублей, мы ознакомили мужчину о всех мерах принудительного характера, которые могут быть применены в случае не погашения долга в установленный срок, - рассказывают в Управлении Федеральной службы судебных приставов Приангарья.

Но эта беседа не возымела действия, тогда специалисты вынесли постановление об ограничении управления транспортными средствами. Автомобилист не пожелал становиться пешеходом и незамедлительно перечислил нужную сумму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08