28 зараженных COVID-19 скончались за сутки в Иркутской области – максимум с начала пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый печальный рекорд побит в Иркутской области за время пандемии. За сутки в регионе погибли 28 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Приангарья, 26 из них умерли именно от коронавируса, еще двое мели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые привели к летальному исходу.

Всего с начала распространения COVID-19 в регионе он стал причиной смерти 2851 сибиряка. Согласно оперативной справки, большая часть скончавшихся – это люди в возрасте от 65 и старше – таких 75%, в возрасте от 50 до 64 – 18,4%, от 30 до 49 – 18,4%, от 18 до 29 – 0,7%, среди зараженных детей смертельных исходов – нет.

В ковидных госпиталях 30 июня лечат 4709, 234 из них - в тяжелом состоянии. Амбулаторно сейчас также наблюдают за 2032 зараженными. Всего в регионе на сегодняшний день числится 6741 заболевший новой коронавирусной инфекцией. За сутки в это число вошли 244 получивших положительные результаты ПЦР-тестов. Таким образом, общее число случаев инфицирования за время пандемии достигло 74 309. Большинство уже выздоровели - 70 294 (за сутки +41).

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