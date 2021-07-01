Погода в Иркутске: 1 июля синоптики предупреждают о ветре до 10 м/с Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Иркутске 1 июля обещает быть облачной с прояснениями. И снова не избежать в этот день осадков. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в городе до +20…+22, - отмечают синоптики. – Ветер в областном центре дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, в Иркутске атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба – что для нашего региона в июле является вариантом нормы. Что касается прогноза метеорологов по региону в целом, то погода в Иркутской области 1 июля ожидается с переменной облачностью, дождями, грозами.

Ветер в Приангарье «гуляет» северо-западный, юго-западный временами с порывами до 14 м/с. Днем по области +21…+26, но при высокой облачности прохладно – до +11…+16. Жарко сегодня в северо-восточных районах, там столбики уличных термометров днем покажут +27…+32.

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