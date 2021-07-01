Два человека погибли, один травмирован на ВСЖД в Иркутской области за неделю

Два человека погибли, один травмирован на ВСЖД за неделю Фото: Яна ЛИСИНА

За неделю на железнодорожных путях погибли два человека, один госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- 25 июня на перегоне Иркутск-Сортировочный – Гончарово погиб 44-летний мужчина, он переходил дорогу в неположенном месте, - говорят полицейские. – 27 июня в Ангарске на станции Китой погибла 56-летняя женщина, она шла в непосредственной близости от путей.

Также 28 числа под колесами поезда оказалась 33-летняя жительница Братска. ЧП произошло на перегоне Падунские Пороги – Энергетик ВСЖД. Ей удалось выжить, с травмами она находится в больнице.

Все три раза машинисты пытались избежать трагедии, применяли резкое торможение, но составы не успевали остановиться. Следователями Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ сейчас проводятся доследственные проверки по данным происшествиям.

- Будьте предельно внимательными при нахождении вблизи железной дороги, - предупреждают сотрудники ВСЛУ МВД на транспорте. - Только соблюдение правил личной безопасности позволит избежать трагических последствий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08