26 мест, где опасно купаться летом 2021 года в Иркутской области, обозначил Роспотребнадзор Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежегодно в летний период сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг водоемов, популярных у сибиряков для отдыха, проверяются места, куда жители Иркутской области ездят загорать, посидеть на бережку, на пикник. В этом году таких мест в регионе было взято под контроль 61. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В реках, озерах, водохранилищах берутся пробы воды для исследований ее на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели.

По данным на 1 июля, специалисты рассказывают, что выявили уже 26 мест, где купание будет опасным для здоровья, так как вода там не соответствует нужному качеству. В 24 из них выявлены отклонения по микробиологическим показателям, еще в двух – в Бодайбинском районе - по показателю «окраска».

У данных водоемов будут размещены таблички с сообщениями о запрете купания. Сотрудники Роспотребнадзора отправили информацию об исследования в администрации муниципальных образований.

КОНКРЕТНО

Где нельзя купаться летом 2021 в Иркутской области:

- Ангарский городской округ, Еловский пруд;

- г. Иркутск, Иркутское водохранилище, зона рекреации у ледокола «Ангара»;

- г. Иркутск, р. Ангара, залив о. Юность;

- г.Иркутск, Иркутское водохранилище, залив Якоби;

- г.Иркутск, р. Иркут, п.Горького;

- г.Иркутск, р.Ангара, Нижний бьеф плотины;

- Иркутский район, п. Ново-Грудинино, Иркутское водохранилище, зона рекреации;

- Иркутский район, с. Смоленщина, озеро;

- г.Зима, р.Мура;

- г.Зима, р.Ухтуйка;

- Зиминский район, р. Кимильтейка;

- Зиминский район, р.Зима;

- г.Тайшет, западная граница, р. Тайшетка;

- Мамско-Чуйский район, п. Мама, р. Мама;

- Ольхонский район, бухта «Радости 3», оз.Байкал, Куркутский залив, бухта «Куркутская»;

- Ольхонский район, д.Шида, оз.Байкал, залив Мухор, пристань;

- Ольхонский район, местность «Бурлог», оз.Байкал, залив «Мухор, бухта «Куркутская»;

- Ольхонский район, местность «Хужир-Нуга», оз.Байкал, залив Мухор;

- Ольхонский район, п.Хужир, Сарайский залив;

- Ольхонский район: о.Байкал, залив Мухор, бухта «Зуун Хагун»;

- Усольский район, с. Буреть, р.Ангара;

- Усольский район, с. Сосновка, р.Белая, в районе турбазы «Песчаная».

- Усольский район: п. Мальта, р. Белая; с. Буреть, р. Ангара; в районе с. Сосновка, р. Белая

- Усть-Кутский район, р.Лена (ниже КОС нефтебазы).

По показателю «окраска» не соответствуют:

- Бодайбинский район, р. Витим, «Наташкина поляна»;

- Бодайбинский район, Мамаканское водохранилище.