26 мест, где опасно купаться летом 2021 года в Иркутской области, обозначил Роспотребнадзор
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Ежегодно в летний период сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг водоемов, популярных у сибиряков для отдыха, проверяются места, куда жители Иркутской области ездят загорать, посидеть на бережку, на пикник. В этом году таких мест в регионе было взято под контроль 61. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В реках, озерах, водохранилищах берутся пробы воды для исследований ее на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели.
По данным на 1 июля, специалисты рассказывают, что выявили уже 26 мест, где купание будет опасным для здоровья, так как вода там не соответствует нужному качеству. В 24 из них выявлены отклонения по микробиологическим показателям, еще в двух – в Бодайбинском районе - по показателю «окраска».
У данных водоемов будут размещены таблички с сообщениями о запрете купания. Сотрудники Роспотребнадзора отправили информацию об исследования в администрации муниципальных образований.
КОНКРЕТНО
Где нельзя купаться летом 2021 в Иркутской области:
- Ангарский городской округ, Еловский пруд;
- г. Иркутск, Иркутское водохранилище, зона рекреации у ледокола «Ангара»;
- г. Иркутск, р. Ангара, залив о. Юность;
- г.Иркутск, Иркутское водохранилище, залив Якоби;
- г.Иркутск, р. Иркут, п.Горького;
- г.Иркутск, р.Ангара, Нижний бьеф плотины;
- Иркутский район, п. Ново-Грудинино, Иркутское водохранилище, зона рекреации;
- Иркутский район, с. Смоленщина, озеро;
- г.Зима, р.Мура;
- г.Зима, р.Ухтуйка;
- Зиминский район, р. Кимильтейка;
- Зиминский район, р.Зима;
- г.Тайшет, западная граница, р. Тайшетка;
- Мамско-Чуйский район, п. Мама, р. Мама;
- Ольхонский район, бухта «Радости 3», оз.Байкал, Куркутский залив, бухта «Куркутская»;
- Ольхонский район, д.Шида, оз.Байкал, залив Мухор, пристань;
- Ольхонский район, местность «Бурлог», оз.Байкал, залив «Мухор, бухта «Куркутская»;
- Ольхонский район, местность «Хужир-Нуга», оз.Байкал, залив Мухор;
- Ольхонский район, п.Хужир, Сарайский залив;
- Ольхонский район: о.Байкал, залив Мухор, бухта «Зуун Хагун»;
- Усольский район, с. Буреть, р.Ангара;
- Усольский район, с. Сосновка, р.Белая, в районе турбазы «Песчаная».
- Усольский район: п. Мальта, р. Белая; с. Буреть, р. Ангара; в районе с. Сосновка, р. Белая
- Усть-Кутский район, р.Лена (ниже КОС нефтебазы).
По показателю «окраска» не соответствуют:
- Бодайбинский район, р. Витим, «Наташкина поляна»;
- Бодайбинский район, Мамаканское водохранилище.