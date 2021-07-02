Иркутская область на 3 месте по количеству смертей от COVID-19 за сутки среди регионов РФ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О том, что в Иркутской области ситуация с коронавирусом ухудшается, знает уже каждый житель. Резерв коек в ковидных госпиталях тает с каждым днем, увеличивается число выявляемых за сутки случаев заражения, увы, растет и число летальных исходов. По последнему показателю Приангарье накануне вышло на третье место среди регионов России.

По данным на 1 июля в области за сутки от COVID-19 скончались 25 человек. Такое же число было зафиксировано в Нижегородской области. Оба региона заняли 3 строчку по количествам смертей за 24 часа. Лидерство в этом «рейтинге» у Санкт-Петербурга. Там скончалось за это же время 115 человек, на втором месте Москва и 108 погибших.

Стоит отметить, что наши ближайшие соседи и в этом списке оказались рядом с Приангарьем. Сразу после, на 4 месте, стоит республика Бурятия и 23 жертвы пандемии, далее 5 место делят Краснодарский край и Московская область – по 20 умерших.

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